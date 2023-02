Borsa: Milano cede, ma è rally per Iveco, bene Eni

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Piazza Affari chiude la settimana con una seduta debole (-0,86%) in linea con gli altri listini europei e senza indicazioni chiare da Wall Street. Oltre al rialzo del greggio per i tagli alla produzione russa, che aiutano i titoli petroliferi, come Eni (+2,83%) e Tenaris (+1,69%), sui mercati prevalgono i timori sull'impatto delle politiche della banche centrali sulle economie. Ne è uno uno specchio il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato con in testa i treasuries e i Bund sulle scadenze brevi di 2 anni.

Sull'azionario milanese svetta Iveco (+15,99%) che ha battuto le attese coi conti 2022 e con la guidance 2023. In fondo al listino finiscono invece Fineco (-4,47%), Amplifon (-3,97%), Nexi (-3,85%) e Azimut (-3,4%). Soffre Unipolsai (-2,81%) che ha diffuso stamane i risultati, cede anche Unipol (-0,57%).

Invariata al debutto Eurogroup a 5,5 euro. (ANSA).