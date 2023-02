Borsa: Europa debole con Wall Street, Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Si confermano deboli le borse europee dopo l'apertura incerta di Wall Street. Il ritorno dei timori per il rallentamento delle economie dovuto alle strette sui tassi delle banche centrali si sono riflessi in prima battuta sui titoli di Stato con la crescita dei rendimenti delle scadenze a due anni: negli Usa hanno superano quelle dei bond decennali e lo stesso avviene per i Bund tedeschi, non invece per i Btp italiani.

Sui mercati pesa poi l'aumento del prezzo del greggio per i tagli russi alla produzione. A Milano (-0,78%) più ancora che il petrolifero Eni (+2,5%) brilla tuttavia Iveco (+14,3%) grazie ai conti e alla guidance superiori alle previsioni. Pesanti invece Fineco (-4,3%), Ferrari (-3,9%), Nexi (-3,4%) e Amplifon (-3,2%). (ANSA).