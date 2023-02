Borsa: Asia contrastata, timori sui tassi, Tokyo +0,31%

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Borse contrastate in Asia nell'ultima seduta della settimana per nuovi timori su un rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Positive Tokyo (+0,31%) e Singapore (+0,06%), quest'ultima ancora aperta, negative le altre. Shanghai ha ceduto lo 0,3%, Taiwan lo 0,'08%, Seul lo 0,48% e Sidney lo 0,76%). Ancora aperte Hong Kong (-1,99%) e Mumbai (-0,42%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street dopo i dati sul Pil e la produzione nel Regno Unito.

In arrivo dagli Usa alcuni indicatori, tra cui la fiducia dei consumatori e le stime sull'inflazione dell'Università del Michigan. Contrastati il greggio (Wti -0,37% a 77,77 dollari al barile) e il gas (+1,45% a 53,50 euro al MWh), debole l'oro (-1,06% a 1.865 dollari l'oncia), mentre salgono i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 184,7 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 7,8 puinti al 4,189% e quello tedesco di 5 punti al 2,344%. In calo il dollaro a 0,931 euro, 130,63 yen e 0,825 sterline. Sulla piazza di Tokyo positivi i produttori di semiconduttori Tokyo Electron (+4,35%) e Screen Holdings (+2,65%) a differenza degli automobilistici Toyota (-1,16%) e Mitsubishi (-1,58%). Poco mossa Adani a Mumbai (-0,21%). (ANSA).