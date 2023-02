Bit, il budget delle famiglie per i viaggi sfiora i duemila euro

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Nel 2023 il budget che le famiglie italiane intendono destinare ai viaggi crescerà fino a sfiorare i duemila euro (1.930, per la precisione) con un aumento di ben 482 euro rispetto al 2022. Ma più di un terzo degli italiani (36%) è disponibile a superare la soglia dei duemila euro e arrivare fino a 2.400 per concedersi più vacanze nel corso dell'anno. Sono dati diffusi alla vigilia dell'apertura della Borsa Internazionale del Turismo (Fiera Milano Allianz MiCo dal 12 al 14 febbraio), secondo le elaborazioni dell'Osservatorio Bit su dati di Compass (Gruppo Mediobanca). Per circa la metà del campione (49%) viaggiare è il miglior modo per impiegare il tempo a disposizione e un'ampia quota di viaggiatori - fino a due terzi tra i boomer, il 66% - continua ad affidarsi alle agenzie di viaggi per scegliere la propria vacanza, accanto alle modalità online utilizzate soprattutto da Millennial e Gen Z. E se per circa un quarto del campione generale la priorità è il relax (24%), per molti viaggiatori la parola d'ordine è "esplorare", in particolare per più di metà dei viaggiatori della Gen Z (51%). Dallo studio 'Turismo open-air: un turismo che conta', a cura del MET - Master in Economia e Management del Turismo dell'Università Bocconi, emerge inoltre che tra il 2019 e il 2021 in Italia l'incidenza della ricettività open air (campeggi e villaggi) è passata dall'8 all'11% per gli arrivi e dal 15 al 19% per le presenze, con gli stranieri che rappresentano la metà del totale (50%). Un tipo di vacanza scelto soprattutto dalle famiglie (78%) e le cui destinazioni preferite restano mare (83%), laghi (19%) e borghi (16%). Tra le sistemazioni preferite spiccano case mobili (51%) e bungalow (47%). Nelle esperienze di prossimità, invece, il protagonista è sempre più il treno, come confermano ad esempio i numeri di Trenord in Lombardia. L'Osservatorio BIT rileva anche che nel 2023 i viaggiatori italiani ricercheranno soprattutto destinazioni ed esperienze fuori dai circuiti turistici classici. In questo scenario si propone tra le mete del futuro anche l'Africa. (ANSA).