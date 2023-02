Volano ricavi Enel, obiettivo deciso calo dell'indebitamento

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Ricavi a 140,5 miliardi di euro (85,71 miliardi di euro nel 2021, +63,9%) ed ebitda ordinario a 19,7 miliardi di euro (19,2 miliardi di euro nel 2021, +2,6%), superiore alla guidance del gruppo Enel comunicata ai mercati finanziari pari a 19,0-19,6 miliardi di euro e indebitamento finanziario netto a 60,1 miliardi di euro (51,72 miliardi di euro a fine 2021, +16,2%) in forte diminuzione rispetto al 30 settembre 2022, di circa 10 miliardi. Sono i dati preliminari del gruppo energetico relativi al 2022 esaminati oggi dal consiglio di amministrazione.

"Grazie all'efficiente gestione finanziaria e all'esecuzione del piano strategico presentato ai mercati, l'indebitamento finanziario netto di gruppo si è ridotto sensibilmente nell'ultimo trimestre dell'anno e continuerà a decrescere in modo sostanziale anche nel corso del 2023, rafforzando ulteriormente la nostra solidità finanziaria", commenta l'amministratore delegato, Francesco Starace. "Questo ci permetterà di continuare ad implementare i nostri investimenti nella generazione rinnovabile e nelle reti per supportare la transizione verso fonti di energia sempre più sostenibili", aggiunge. (ANSA).