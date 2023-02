Borsa: Milano brillante (+1,4%), sprint Mps e Unicredit, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Si conferma brillante Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,42% a 27.550 punti. In calo a 184 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che cede 11,5 punti al 4,1% e quello tedesco 9 punti al 2,267%. Sprint di Mps (+12,72%) all'indomani dei conti e dopo un congelamento al rialzo in apertura. Seguono Unicredit (+3,4%) che ha collocato un bond senior a 6 anni, Stellantis (+3,12%), Iveco (+2,59%) e Mediobanca (+2,5%) dopo i dati trimestrali.

Prese di beneficio su Tim (-1,77%), positive Eni (+1,16%) e Saipem (+0,92%) nonostante il calo del greggio (Wti -0,57% a 78,01 dollari al barile). (ANSA).