Borsa: Europa solida con Wall Street, svetta Milano (+1,2%)

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Prosegue all'insegna dei rialzi la seduta sulle Borse del Vecchio Continente, con Wall Street che si allinea al trend rialzista, sospinta da alcune buone trimestrali, come quella di Pepsi, e dal piano di ristrutturazione annunciato da Disney. I listini europei incassano il dato migliore delle attese sui prezzi in Germania, che lascia sperare in un ammorbidimento della Bce sui tassi.

Milano avanza dell'1,3%, sospinta da Mps (+12%), premiata dopo la trimestrale, Unicredit (+3,7%), Stellantis (+3,7%), Iveco (+3,2%), Stm (+2,4%) e Buzzi (+2,4%). A ruota si muovono Parigi (+1,1) e Francoforte (+0,9%) mentre Zurigo (-0,4%) sconta il tonfo del Credit Suisse, che sprofonda del 14% dopo i conti 2022 e l'annuncio che anche il 2023 sarà in perdita.

Bene i titoli di Stato, che beneficiano dell'inflazione tedesca, con il rendimento del Btp che ripiega di dieci punti base al 4,12% mentre lo spread con il Bund ripiega di 4 punti a quota 182. Il petrolio cede oltre l'1%, con il wti che tratta a 77,45 dollari al barile e il brent a 84,1 dollari, mentre il gas frena dell'1% ad Amsterdam, con i future Ttf che perdono l'1% a 53,1 euro al megawattora. (ANSA).