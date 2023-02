Case green: domani primo voto Pe in commissione

Domani la commissione Industria dell'Europarlamento voterà la sua proposta di direttiva sulla performance energetica degli edifici, che prevede il ricalcolo delle classi energetiche, con classe D al 2033 per gli alloggi residenziali.



Il testo dovrebbe passare in plenaria a marzo, quindi gli eurodeputati potranno cominciare il negoziato con la Commissione europea e la presidenza svedese in rappresentanza degli Stati, per arrivare a un compromesso tra le tre posizioni.



Il testo che andrà al voto domani si basa su un accordo tra Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra. Contrari Ecr (di cui fa parte FdI) e Id (di cui fa parte la Lega). Anche Forza Italia si è sfilata dalla posizione della sua casa politica, il Ppe.



Nonostante "come Partito popolare europeo abbiamo ottenuto alcuni correttivi - ha dichiarato l'eurodeputato FI Massimiliano Salini - non ci sono le condizioni per votare a favore". "Il compromesso è peggiorativo rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea - ha concluso - e auspichiamo venga migliorato nei negoziati che impegneranno le istituzioni Ue nelle prossime settimane".