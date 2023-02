Borsa:Europa prosegue positiva dopo Wall Street,Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali con la Fed che ha rafforzato l'idea di ulteriori rialzi dei tassi per rallentare l'inflazione. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0732 sul dollaro.

Acquisti a Londra (+0,6%), Francoforte e Milano (+0,7%), Parigi (+0,3%), Madrid (+0,8%). I principali listini sono sostenuti dal comparto immobiliare (+1,8%). Bene anche l'energia (+1,7%), con il netto rialzo. Il Wti sale a 78,3 dollari al barile (+1,6%) e il brenat a 84,74 dollari (+1,3%). Bene anche le utility (+0,7%), con il gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni calano a 53,55 euro al megawattora (-3,4%).

Bene le banche (+0,6%) dopo gli esiti degli Srep da parte della vigilanza della Bce e con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi. Positive anche le assicurazioni (+0,6%).

A Piazza Affari Vendite su Mps (-2,2%) e Banco Bpm (-1,3%), dopo i risultati finanziari. Giù anche Bper (-0,8%), in vista dei conti. Volano Saipem (+7%) e Eni (+2,4%). Positiva Tim (+2,4%), dopo l'offerta di Kkr ed in vista di decisioni da parte del governo. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 187 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,24%. (ANSA).