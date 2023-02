Borsa: Milano conferma rialzo (+0,45%), Mps si sgonfia

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - La Borsa di Milano nei primi scambi conferma l'avvio positivo con il Ftse Mib che segna un +0,45% a 27.233 punti.

Sotto la lente Mps con l'ultimo trimestre le attese. Il titolo dopo lo strappo in partenza, si sgonfia e va in saliscendi (+0,5% a 2,40 euro). Tra gli altri vendite su Banco Bpm (-1,4%) e in lieve flessione anche la Popolare di Sondrio (-0,35%), entrambe dopo i conti.

Tim, sempre al centro dell'interesse del mercato con le attese sull'offerta di Kkr, sale dell1,6%. La maglia rosa è di Saipem (+3,5%). Lo spread tra Btp e Bund cala a 188 punti con il rendimento del decennale italiano che sale leggermente al 4,24%.

