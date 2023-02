Borsa: Milano chiude in moderato rialzo, pesano le banche

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - La Borsa di Milano (+0,16%) chiude in moderato rialzo, in linea con gli altri listini europei che hanno risentito sul finale dell'andamento negativo di Wall Street. A Piazza Affari pesano le banche mentre arrivano i risultati finanziari del 2022. Lo spread tra Btp e Bund scende a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,22%.

Tra le banche scivola Mps (-3,1%) dopo i risultati del 2022 che registrano una perdita di 205 milioni di euro e l'ultimo trimestre sopra le attese. Vendite anche per Banco Bpm (-2%), Bper (-1,4%), alle prese con le trimestrali. Sale Mediolanum (+0,1%) che archivia l'anno con un utile a 522 milioni. Tra gli altri titoli in flessione Prysmian (-1,4%) e Moncler (-1,1%).

Seduta tonica per il comparto dell'energia, con il prezzo del petrolio in rialzo. Vola Saipem (+6%). Mostrano i muscoli anche Tenaris (+1,9%) e Eni (+1,8%). In flessione le utility con il prezzo del gas in calo. Chiusura negativa per A2a (-0,4%), Enel (-0,2%) e Hera (-0,3%).

Acquisti su Tim (+1,9%), dopo l'offerta di Kkr e in attesa delle valutazioni del governo. Si mettono in mostra anche Inwit (+2,1%) e Leonardo (+1,7%). (ANSA).