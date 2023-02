Borsa: Europa positiva dopo Powell, Milano stabile a +0,45%

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Le Borse europee seguono la scia di Wall Street e viaggiano tutte in positivo, pur limando il rialzo iniziale. I toni pacati utilizzati da Powell sembrano essere stati ben accolti dal mercato. Il presidente della Fed ha sottolineato che il processo di disinflazione è alle fasi iniziale e che probabilmente saranno necessari altri aumenti dei tassi di interesse.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna mezzo punto con la leva soprattutto dei titoli legati all'energia. In questo quadro tra le commodity, il petrolio è in rialzo con il wti verso i 78 dollari al barile e il brent oltre gli 84 dollari. Il gas cede l'1,32% a 54 euro al megawattora mantenendosi sui minimi da dicembre 2021. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 188 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,26% (+4 punti). Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,0748.

Tra le singole Piazze Milano segna un +0,5% con Saipem in luce (+4,86%) e Banco Bpm la peggiore (-1,7%). Tra i titoli sotto la lente Mps che è in saliscendi (+0,75%) e Tim che guadagna il 2,2%%. La Borsa migliore è Londra (+0,63%). A seguire Francoforte (+0,58%) e Parigi (+0,37%). (ANSA).