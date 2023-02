Bce: Enria, per banche inevitabile ripartenza aggregazioni

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Per le banche europee, dopo il rallentamento di questi due anni, sarà "inevitabile" la ripresa delle "aggregazioni, anche transfrontaliere" per meglio focalizzarsi sul "proprio business model". Lo afferma il responsabile della vigilanza Bce Andrea Enria, intervistato a Skytg24, secondo cui le banche europee continuano a "quotare a prezzi inferiori rispetto alle rivali europee". Secondo il banchiere centrale una migliore focalizzazione può passare anche attraverso le fusioni. "Si è visto qualcosa nel 2020 poi il provesso ha rallentato" ha sottolineato.

Una maggiore dotazione di capitale non frena ma "favorisce nel lungo termine, come dimostrato da alcuni studi" la capacità di prestiti delle banche. Lo afferma il responsabile della vigilanza Bce Andrea Enria in risposta a quanto lamentato da alcuni manager bancari italiani (ANSA).