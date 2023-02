Nintendo: cala domanda videogiochi,al ribasso stime su utili

Il rallentamento della domanda dei videogiochi e il tasso di cambio sfavorevole pesano sui conti della Nintendo, costretta a rivedere a ribasso le stime sui profitti per l'anno fiscale in corso. Nell'esercizio che termina al 31 marzo l'utile netto dovrebbe assestarsi a 370 miliardi di yen, equivalenti a 2,62 miliardi di euro, dalle previsioni iniziali di 400 miliardi di yen. La contrazione delle vendite della console Switch nei ultimi mesi è stata del 21,3% a 14,9 milioni di unità, a fronte della carenza dei chips, una dinamica durata fino al termine della scorsa estate. Per l'anno fiscale le stime per la popolare console dovrebbere raggiungere quota 18 milioni rispetto ai 19 milioni previsti l'anno scorso.



Ridimensionamento anche per fatturato, nella misura del 5,6% a 1.600 miliardi di yen e dell'utile operativo, a 480 miliardi di yen da 500 miliardi. Stime che fanno affidamento a calcoli svantaggiosi sul cambio yen-dollaro - a quota 125 e in fase di apprezzamento in confronto al livello stimato di 135.



"Abbiamo osservato cambi radicali delle abitudini di spesa dei consumatori a causa del rincaro generale dei prezzi, e una diversificazione delle attività legate all'industria dell'intrattenimento nella fase post Covid-19", ha detto il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa in una conferenza stampa. Nei nove mesi tra aprile e dicembre l'azienda con sede a Kyoto a fatto segnare un utile in calo del 5,8% a 346 miliardi (2,45 miliardi di euro) e un fatturato in diminuzione dell'1,9%, malgrado ciò ha annunciato un aumento dei salari per i propri dipendenti del 10% a partire da aprile, come misura per combattere l'inflazione e continuare ad attrarre nuovi talenti sul mercato del lavoro.