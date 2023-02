Liftt investe 1 milione in Voiseed, Ai per doppiaggio

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Con un investimento di 1 milione di euro la holding di Venture Capital evergreen Liftt - in qualità di lead Investor - e il Fondo del Consiglio Europeo per l'Innovazione della Commissione Europea (Eic Fund) puntano su Voiseed, la start-up italiana che mira a porsi come game-changer del settore del doppiaggio grazie all'Ai.

La tecnologia sviluppata da Voiseed è in grado di riprodurre emozioni e imitare alla perfezione l'intonazione e la prosodia del parlato umano, con qualsiasi voce e in più lingue, rivoluzionando così l'industria del doppiaggio: un mercato da oltre 10 miliardi di dollari. Voiseed ridefinisce l'approccio tradizionale al doppiaggio, che prevede la registrazione in studio di contenuti espressivi e comporta un processo articolato. Il doppiaggio dei contenuti audio in diverse lingue richiede inoltre l'allocazione di importanti risorse in tutto il mondo. È per questo che molti videogiochi, serie tv, documentari e spot pubblicitari vengono solo tradotti e sottotitolati impedendo a molti utenti di usufruire di questi contenuti nella loro lingua.

"Il progetto Voiseed è in linea con la strategia di investimento di Liftt. Con il nostro ingresso sarà accelerata l'estensione della piattaforma per arrivare a 16 lingue per far diventare Voiseed leader di mercato" commenta Guido Panizza, responsabile di Project Management di Liftt. "L'eic Fund mira a sostenere gli innovatori Europei nel loro percorso di sviluppo e Voiseed è un ottimo esempio di come l'Unione Europea stia aiutando i migliori innovatori" aggiunge Hermann Hauser, membro del consiglio di amministrazione del Eic Fund. "Questo finanziamento ci permette di accelerare lo sviluppo della nostra tecnologia proprietaria, aumentare il numero di lingue e tutto il processo di go-to-market" osserva Andrea Ballista, ceo di Voiseed. (ANSA).