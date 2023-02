Gas: conclude in calo a 55 euro, minimi da dicembre 2021

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Prezzo del gas in forte calo: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, i future del metano con consegna a marzo hanno chiuso la seduta con un progressivo ribasso nel finale di giornata a 55 euro al Megawattora, in calo del 4% rispetto alla conclusione di ieri.

A pochi minuti dalla chiusura della seduta il gas ha toccato anche quota 54 euro, correggendo i minimi dal dicembre 2021.

(ANSA).