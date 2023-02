Case Green: Pichetto, non imporre lavori onerosi ai privati

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - La direttiva sulle case verdi "va emendata per adattarla al contesto italiano che è speciale rispetto al resto d'Europa. Il patrimonio immobiliare del nostro Paese è antico, prezioso e fragile e dobbiamo conservarlo al meglio per le future generazioni". Così Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al convegno che si sta tenendo alla Rappresentanza Italiana del Pe. "Il Governo - ha aggiunto Pichetto - difenderà senza tentennamenti" questa linea "tutelando il valore degli immobili e non imponendo in tempi insostenibili onerosi lavori ai privati. Su questo non possono esserci dubbi" ha concluso. (ANSA).