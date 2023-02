Casa: Salvini, Ue non ci penalizzi, sarebbe patrimoniale

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Per raggiungere l'efficienza energetica delle case italiane bisogna "aiutare e sostenere senza obbligare e senza penalizzare, perché altrimenti la direttiva che l'Europa vorrebbe imporre sulla testa delle famiglie italiane è una patrimoniale". Lo afferma il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di una presentazione a Milano, riferendosi al "voto di giovedì prossimo in commissione Itre al Parlamento europeo". "Il tema della casa ci deve vedere protagonisti in Italia e soprattutto in Europa senza obblighi - ha sottolinenato - senza penalizzazioni e senza vincoli perché le famiglie italiane non hanno decine di migliaia di euro da spendere". (ANSA).