Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,30%)

(ANSA) - TOKYO, 07 FEB - La Borsa di Tokyo apre la seduta in rialzo, malgrado la correzione del mercato azionario statunitense e con la svalutazione dello yen che guida gli acquisti sul settore export.

In apertura il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,30% a quota 27.776,32, aggiungendo 82 punti. Sul fronte dei cambi la divisa nipponica perde terreno sul dollaro ai minimi di un mese a quota 132,60 e a 142,20 sull'euro, dopo le anticipazioni dei media nipponici sulla prossima nomina del nuovo governatore della Banca centrale del Giappone (Boj), con ogni probabilità in linea con l'attuale impostazione dell'istituto circa il mantenimento di una politica monetaria ultra-espansiva. (ANSA).