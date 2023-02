Borsa: Milano prosegue positiva, in luce l'energia e utility

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce le utility con il calo del prezzo del gas ed un report di Rbc sul settore e l'energia con il prezzo del petrolio in rialzo. Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,16%.

Sugli scudi Saipem (+3,5%). Si mettono in mostra anche Italgas e Terna (+1,6%), Snam (+1,3%), Tenaris (+0,9%), Eni e A2a (+0,3%). Seduta in modesto rialzo per Tim (+0,2%), dopo l'offerta di Kkr e con le vicende legate alla Rete.

Seduta in flessione per le banche con Mps (-1%), Popolare Sondrio (-1,3%) e Banco Bpm (-0,4%), in vista dei conti. Debole Unicredit (-0,2%), sale Bper (+0,3%). Mostra i muscoli Intesa (+1%), con gli analisti che stimano per il 2023 dei risultati superiori alla guidance con un utile oltre 6 miliardi. (ANSA).