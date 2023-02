Borsa: Europa timida, poco mossi i titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Le Borse europee proseguono timide mentre si attende il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, ed eventuali indicazioni sulle azioni di politica monetaria per contenere l'inflazione. Sotto i riflettori c'è anche l'andamento della crescita economica globale mentre non si allentano le tensioni gepolitiche.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Positive Londra (+0,4%) e Madrid (+0,3%). Poco mosse Parigi (+0,02%) e Francoforte (-0,1%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'energia (+1,5%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna l'1,8% a 75,45 dollari al barile. Il Brent si attesta a 82,31 dollari (+1,6%). Tra i comparti azionari bene anche le banche (+0,7%), con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi, e le assicurazioni (+0,1%). Avanzano anche le utility (+0,2%), con il prezzo del gas in lieve calo. Ad Amsterdam le quotazioni cedono lo 0,2% a 58 euro al megawattora. Deboli i comparti azionari delle Tlc (-0,1%) e dell'informatica (-0,2%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund prosegue a 187 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,16% (+1 punto base). In lieve aumento anche il tasso della Spagna al 3,22% (+1 punto) e quello della Grecia al 4,10% (+1%). Sul versante valutario l'euro è in calo a 1,0720 sul dollaro. (ANSA).