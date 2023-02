Benzina: Qe, prezzo self giù a 1,873 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Proseguono i ribassi sui prezzi dei carburanti: secondo le elaborazioni di Quotidiano energia il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è di 1,873 euro al litro (1,876 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,868 e 1,878 euro al litro (no logo 1,875). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,891 euro al litro (contro 1,898), con le compagnie tra 1,880 e 1,898 euro al litro (no logo 1,891).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 2,016 euro al litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,956 e 2,080 euro al litro (no logo 1,927). La media del diesel servito è 2,036 euro al litro (contro 2,038), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,974 e 2,092 euro al litro (no logo 1,943).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,795 e 0,824 euro al litro (no logo 0,791). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,960 e 2,219 euro al litro (no logo 2,043). (ANSA).