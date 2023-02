Bce: Villeroy, quest'anno eviteremo la recessione

(ANSA) - BRUXELLES, 07 FEB - "Molto probabilmente eviteremo la recessione quest'anno". "Nelle previsioni della Bce ci aspettiamo una crescita leggermente positiva anche per quest'anno dello 0,5%. Se mai ci sarà una recessione, non possiamo ancora escluderla completamente", ma "dovrebbe lieve", "limitata" e "temporanea". "Ma non credo che dobbiamo scegliere tra combattere l'inflazione o evitare la recessione: eviteremo la recessione" e troveremo modo di "combattere l'inflazione".

"Questo contesto economico migliore rende probabilmente più facile il nostro compito monetario". Lo ha detto il componente del consiglio direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau, intervenendo a un evento organizzato dalla Zeit 'Europa 2023".

