Renault: ok cda a nuova alleanza con Nissan, 15% incrociato

Renault presenta la nuova alleanza con Nissan, già comunicata al mercato lo scorso 30 gennaio, con un azionariato incrociato al 15% tra i due partner. I cda hanno dato il via libera all'operazione annunciando anche progetti comuni in America Latina, India e Europa.



La presentazione dell'alleanza è stata avviata a Londra nel corso di una conferenza stampa in cui viene confermato che il gruppo francese scenderà dal 43 al 15% nel partner giapponese, che continuerà a sua volta ad avere una quota del 15%. Dopo aver sottolineato che "i progetti industriali tra i due gruppi continuano" e saranno in grado di generare "centinaia di milioni di euro di profitti per le due compagnie e anche miliardi", l'amministratore delegato Luca De Meo ha affermato che "se le cose andranno molto bene, la rilevanza di questi progetti finora è stata sottostimata".