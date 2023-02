Pnrr: Pichetto, cabina di regia per inserire RePowerEu

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Nella Cabina di regia convocata per questo pomeriggio "si tratta di fare lo stato di avanzamento rispetto ai due anni di avvio dal Pnrr, oggi c'è da inserire anche il RePowerEu, con nuove disponibilità che devono essere valutate nella proiezione finale al 2026". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a margine della presentazione del nuovo polo energetico "3Sun gigafactory" di Enel a Catania.

Alla Cabina di regia convocata per le 16 presso la sala verde di Palazzo Chigi per avviare il confronto sul Repower Eu, è prevista la presenza dei ministeri competenti e le società partecipate Eni, Enel, Snam e Terna con i rispettivi amministratori delegati.

Nell incontro, presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, saranno illustrate le nuove opportunità previste dal Repower Eu, i tempi e le modalità con le quali sarà definito il nuovo capitolo nell' ambito del Pnrr, aveva fatto sapere ieri Palazzo Chigi. (ANSA).