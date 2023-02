Pnrr: C.Conti, Italia da contributore a percettore Ue

"La cabina di regia sul Pnrr convocata oggi può e deve aprire una nuova prospettiva sulla missione di rilancio del Piano che il Governo si è dato. Rafforzare la governance e rimodulare il progetto complessivo alla luce del nuovo capitolo Repower EU è un'opportunità da cogliere immediatamente", afferma la viceministra all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava."Come ministero dell'Ambiente, forti degli obiettivi raggiunti e delle scadenze rispettate, ribadiremo l'impegno per importanti investimenti in innovazione tecnologica, come desalinizzatori e accumuli, e soprattutto una rimodulazione delle risorse per estendere anche a Roma e Napoli l'impegno per l'economia circolare e la gestione industriale del ciclo dei rifiuti".