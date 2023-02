Inps: cig recupera 100% inflazione, sale a 1.244 euro netti

L'importo massimo di cassa integrazione sale da gennaio a 1.321,53 euro lordi pari a 1.244,36 euro netti. Lo precisa l'Inps in una circolare nella quale ricorda che l'indennità è rivalutata al 100% rispetto all'aumento dei prezzi. L'importo della cassa integrazione è pari all'80% della retribuzione del lavoratore posto in cassa fino a al tetto massimo che è diventato unico a partire dal 2022 (prima erano due a seconda del livello della retribuzione).



L'importo sale a 1.585,84 euro lordi e 1.493,23 netti per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Per l'assegno di integrazione salariale nel Fondo credito l'indennità sale fino a un massimale di 1.902,81 euro a fronte di retribuzioni superiori a 3.803,33 euro lordi.



Nel 2023 l'importo massimo di indennità di disoccupazione (Naspi) erogabile in un mese è di 1.470,99 euro. Si ha diritto al 75% della retribuzione fino all'importo soglia di salario di 1.352,19 euro. Se è più alta si si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.352,19 e il massimale di 1.470,99 euro.