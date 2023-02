Borsa: Milano frena (-0,8%), Mps congelata sfiora -5%, bene Tim

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Peggiora Piazza Affari dopo 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,8% a 26.736 punti. Sale a 189 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 180 della Grecia, con il rendimento annuo italiano in crescita di 12,7 punti al 4,144% e quello tedesco di 7,3 punti al 2,258%.

Sotto pressione Mps (-4,96%), congelata anche per eccesso di ribasso alla vigilia dei conti. Pesano anche Fineco (-3,69%) e la galassia Mediaset, con Mfe B (-3,14%) ed Mfe A (-0,81%), oggetto di prese di beneficio dopo i rialzi a seguito dell'avvio della fusione con Mediaset Espana. Non va meglio a Moncler (-2,66%), Saras (-2,73%) ed Stm (-2,77%), oggetto di prese di beneficio insieme al resto del settore in Europa. Tensione anche su Iveco (-2,5%), Saipem (-2,39%), Tenaris (-1,84%) ed un po' meno su Eni (-1%), con il greggio che gira in negativo (Wti -0,2% a 73,26 dollari al barile).

Dimezza il rialzo Tim (+1,73%) mentre prosegue il rimbalzo di Intesa (+1,36%) dopo il calo di venerdì scorso con la presentazione dei conti e delle stime. A spingere il titolo oggi è la raccomandazione 'outperform' di Intermonte, che ha rialzato il prezzo obiettivo da 3 a 3,2 euro. Acquisti su Banco Bpm (+0,78%), che diffonde i conti domani a Borsa chiusa, mentre Bper (-0,71%) lo farà mercoledì. (ANSA).