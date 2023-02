Borsa: Milano agguanta il rialzo con le banche e Tim

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Milano coglie il rialzo nel finale di seduta, a dispetto delle altre Piazze europee. A tenere a galla il listino (+0,27% a 27.022 punti) il credito con Intesa Sanpaolo in luce (+2,69%) mentre gli analisti vedono per il 2023 un utile superiore alla guidance a oltre i 6 miliardi. Bene anche Banco Bpm (+2,73%) alla vigilia dei conti e Unicredit +1,58% sempre in scia a utili record lo scorso anno. Fuori dal paniere principale vendite, invece, su Mps (-4,6%).

Tra gli altri buon passo per Tim (+3,18%) sull'onda lunga dell'offerta di Kkr e sulla scommessa di una proposta da parte di Cdp. Cali invece per Moncler (-2,2%), St (-2,19%), Saras -4,8%), Fineco (-1,9%) ma anche sull'energia con Saipem che cede un punto percentuale. (ANSA).