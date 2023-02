Borsa: Europa lima calo con Wall Street, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Le Borse europee, limano la flessione con l'avvio di Wall Street. Milano più degli altri con il Ftse Mib che cede lo 0,4% a 26.875 punti. Francoforte cede lo 0,79%, Londra lo 0,87% Parigi resta la peggiore con il cac 40 che lascia sul terreno l'1,35%. A Piazza Affari resta l'evidenza dei bancari con Intesa in prima fila (+2,75%) con gli analisti che vedono per il 2023 un utile superiore alla guidance oltre i 6 miliardi. Buon passo anche per Tim (+2,6%) sull'onda lunga dell'offerta di Kkr.

Si alleggerisce anche lo spread tra Btp e Bund con il differenziale che viaggia su quota 185 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,13%.

Quanto alle commodity sale il petrolio con il wti a 74 dollari al barile e brent vicino agli 81 dollari al barile. Il gas resta fiacco con il Ttf poco sotto i 58 euro al megawattora (-0,6%).

Sul fronte dei cambi l'euro è cedente sul dollaro con cui scambia a 1,0753. (ANSA).