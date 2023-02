Borsa: Asia in ordine sparso, futures Usa in rosso, Tokyo +0,67%

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico dopo i dati sull'occupazione di venerdì scorso negli Usa, che hanno fatto scattare i timori di una nuova stratta della Fed. Meglio delle stime gli ordini di fabbrica in Germania, altro indicatore di un andamento positivo dell'economia reale, che potrebbe indurre le banche centrali a proseguire con la loro politica sui tassi. Tokyo ha guadagnato lo 0,67%, Shanghai ha ceduto lo 0,76%, Taiwan l'1,34%, Seul l'1,7% e Sidney lo 0,25%. Ancora aperte Hong Kong (-2,21%), Mumbai (-0,65% e Singapore (-0,14%). Negativi i futures sull'Europa e sui listini americani.

Contrastati il greggio (Wti +0,72% a 73,92 dollari al barile) e il gas naturale (-0,24% a 57,75 euro al MWh), debole l'oro (-1,93% a 1.874,21 dollari l'oncia) insieme agli altri metalli, in ripresa il dollaro a 0,92 euro, 1231,72 yen e 0,829 sterline.

Sulla piazza di Tokyo sprint di Mazda Motors (+3,5%) e Nissan (+2,12%), che presenta a Londra la nuova alleanza con Renault.

Bene anche Toyota (+1,16%), mentre cedono i produttori di semiconduttori Tokyo Electron (-1,96%) e Advantest (-2,02%).

Nuovo calo per Adani (-3,71%) a Mumbai. (ANSA).