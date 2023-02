Iccrea: Pastore, 2022 in crescita, tranquilli su stress test

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Iccrea ha chiuso il 2022 con una crescita "ancora migliore" rispetto agli anni precedenti "confermando il percorso iniziato tre anni fa". Lo afferma il dg del gruppo Iccrea Mauro Pastore a margine del congresso Assiom Forex. Riguardo ai prossimi stress test annunciati dall'Eba come più severi quest'anno, Pastore ha detto che il "gruppo ha le carte in regola" e arriviamo "con un significativo add on patrimoniale" che permette di affrontare con serenità gli scenari negativi disegnati dallo stress test.

L'aumento dei tassi di interesse pesa sugli investimenti delle imprese e la domanda ma "come gruppo Iccrea continuiamo ad aumentare i prestiti e pensiamo di continuare a farli crescere anche nel prossimo triennio" ha aggiunto. (ANSA).