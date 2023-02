Ue-19: prezzi produzione industriale a dicembre +1,1%

A dicembre 2022, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dell'1,1% nell'area dell'euro e dell'1,2% nell'Ue, rispetto a novembre. Lo stima Eurostat.

In Italia la crescita è stata del 3,8%. Maggiori aumenti in Irlanda (+43,2%), Bulgaria (+6,0%) e Svezia (+4,4%). Cali più decisi in Portogallo (-3,2%), Croazia (-2,6%) e Slovacchia (-2,5%).

A livello annuale la media dei prezzi alla produzione industriale è aumentata nel 2022 del 34,4% dal 2021 nell'eurozona e del 34,3% nell'Ue. Picchi in Ungheria (+62,7%), Lettonia (+49,4%) e Romania (+41,9%). In Italia l'aumento è stato del 39,2%.