Ryanair: Wilson,stagione ultralow cost finita ma non per noi

"Non prevediamo un aumento rilevante delle nostre tariffe medie, ci aspettiamo che si passi dai 40 euro della scorsa estate ai 50 euro nei prossimi 2-3 anni. La stagione ultra low cost è finita, ma non per noi". Lo ha detto Eddie Wilson, ceo di Ryanair, durante la conferenza stampa all'aeroporto di Torino, una delle basi della compagnia irlandese. Dal capoluogo piemontese sono 35 le rotte: per l'estate ce ne saranno quattro nuove per Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius e saranno aumentate le frequenze per Bruxelles, Cagliari, Valencia, Pescara e Siviglia.



"Il nostro successo è dovuto anche al fatto che siamo stati in grado di mantenere le tariffe più basse, siamo anche in questo market leader. E' importante essere attenti, bisogna vedere tutte le dinamiche. Ci sono componenti esogene, come la guerra in Ucraina, il Covid. Ci vuole grande attenzione. Il controllo dei costi è il nostro punto di forza" ha spiegato Wilson. "La forza di Ryanair è stata essere pronti al momento della ripartenza. Ogni base ha aeromobili, ne abbiamo presi 51 nuovi per l'estate, ne prenderemo 130 nei prossimi anni. A Torino continueremo a crescere, speriamo di avere più rotte".

"Tutti i voli Ryanair hanno alimentato nuovi flussi turistici con una ricaduta positiva per tutti il territorio" ha sottolineato l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno.