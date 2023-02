Ex Ilva: Bonomi,gestione commissari ha aggravato il problema

(ANSA) - TARANTO, 03 FEB - "I fatti hanno dimostrato una cosa, che l'amministrazione pubblica commissariale non ha risolto il problema e dal punto di vista industriale l'ha solo aggravato". Lo ha detto a Taranto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando dell'ex Ilva. "Ci vorrebbero ore - ha aggiunto - per raccontare i disastri e gli errori compiuti dal 2012 quando l'azienda fu investita da una serie crescente di sequestri giudiziari senza precedenti in un Paese avanzato. Anni che hanno ottenuto il risultato di trasformare una delle più grandi acciaierie a ciclo integrato a caldo d'Europa in un problema sempre più serio e ingarbugliato".

(ANSA).