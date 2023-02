Enel distribuzione: accordo per 1.250 assunzioni

Enel distribuzione assumerà entroil 2023 come operai e tecnici 1.250 giovani. Lo prevede - sottolinea una nota della Filtcem - un accordo raggiunto con Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil.



"Con questo importante accordo - ha detto Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem Cgil - si vuole dare una risposta agli elevati carichi di lavoro che il personale di E-Distribuzione è costretto a sopportare anche per concretizzare gli straordinari investimenti in parte provenienti dal PNRR". "Non dobbiamo mai dimenticare - ha continuato il segretario - che la transizione energetica passerà inevitabilmente dalla rete elettrica di distribuzione, una rete che ha bisogno di interventi di potenziamento e rinnovamento senza precedenti.



Sono i lavoratori di E-Distribuzione che renderanno possibile la decarbonizzazione dei consumi, senza di loro ogni sforzo fatto verso le energie rinnovabili rimarrà vano. Questo accordo dimostra come la transizione, se affrontata seriamente, può produrre occupazione stabile e di qualità".