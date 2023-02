Borsa: Europa contrastata in attesa di Wall Street, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Borse europee contrastate, con i futures Usa deboli. Milano cede l'1,1%, Madrid lo 0,73%, Francoforte lo 0,55% e Parigi lo 0,07%, mentre Londra (+0,4%) si muove in controtendenza con il dollaro in calo sia nei confronti dell'euro, scambiato a oltre 1,09 biglietti verdi, sia nei confronti della sterlina, che sale a 1,22 dollari. In calo il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 177,5 punti, con il rendimento annuo italiano che sale di 2,2 punti al 3,91% e quello tedesco di ben 7 punti al 2,13%. Meglio delle stime gli indici Pmi compositi di Italia, Francia, Germania, Regno Unito ed Eurozona, attesi dagli Usa i dati sull'occupazione e sulle buste paga. In lieve rialzo il greggio (Wti +0,18% a 76,02 dollari al barile), cresce il gas (+1,86% a 58,1 euro al MWh), pesano invece l'oro (-2,09% a 1.911,97 dollari l'oncia) e gli altri metalli ad eccezione del nichel (+1,69% a 29.790 dollari la tonnellata).

Resiste il comparto del lusso con Lhmh (+1,25%), Cucinelli (+1,42%) ed Essilux (+2,87%) dopo la raccomandazione di acquisto degli analisti di Bofa. In campo energetico salgono Shell (+1,16%), e TotalEnergies (+1,1%), più caute invece Bp (+0,44%) ed Eni (+0,45%). Prese di beneficio sul produttore di semiconduttori Aixtron (-1,61%), più cauta Asml (-0,2%), stabile Stm (+0,01%). Segno meno per il comparto bancario a partire da Intesa Sanpaolo (-4%) dopo i conti di fine esercizio e stime che gli analisti definiscono "prudenti". Pesano anche CaixaBank (-4,52%), Sabadell (-4,5%), Bper (-2,37%), Commerzbank (-2,13%) e Lloyds (-1,65%). Più caute Unicredit (-1,11%) e Barclays 8-0,97%), brillante invece Mps (+2,95%), che diffonde i conti la prossima settimana. Deboli Volvo (-2,77%), Porsche (-1,69%) e Ferrari (-1,66%), più cauta Stellantis (-0,71%), in lieve rialzo Renault (+0,22%). (ANSA).