Benzina: Qe, prezzo medio self cala a 1,881 euro

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Lieve calo per i prezzi dei carburanti: il prezzo medio praticato della benzina in modalità self - secondo le elaborazioni di Quotidiano energia - è 1,881 euro al litro (1,882 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,879 e 1,885 euro al litro (no logo 1,880). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,916 euro al litro (contro 1,920), con le compagnie tra 1,907 e 1,924 euro al litro (no logo 1,911).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,021 euro al litro (2,022 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,965 e 2,081 euro al litro (no logo 1,931). La media del diesel servito è 2,057 euro al litro (contro 2,060), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,991 e 2,120 euro al litro (no logo 1,961).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,792 e 0,805 euro al litro (no logo 0,774). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,962 e 2,232 euro al litro (no logo 2,084). (ANSA).