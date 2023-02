Acea conclude collocamento di un green bond per 200 milioni

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Acea ha concluso il collocamento di un nuovo green bond da 200 milioni di euro per un rendimento pari al 3,820%. L'emissione ha ricevuto richieste finali pari a oltre 1,5 volte l'ammontare offerto. Lo rende noto la multiutility romana precisando che i titoli hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e che l'emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato.

I proventi, spiega una nota di Acea, "sono destinati a finanziare specifici progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all'efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell'economia circolare, all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica".

La data di regolamento è stata fissata per il 10 febbraio 2023. Da tale data i titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. (ANSA).