Roche: nel 2022 utile a 13,5 miliardi, ricavi salgono del 2%

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il gruppo farmaceutico svizzero Roche chiude il 2022 con le vendite in crescita del 2% a 63,3 miliardi di franchi svizzeri (63,3 miliardi di euro). L'utile netto è stato di 13,5 miliardi di franchi, con un calo del 6% rispetto all'anno precedente a causa di una maggiore svalutazione delle attività immateriali e a un aumento dei costi degli interessi e delle imposte sul reddito.

Le vendite della divisione farmaceutica sono aumentate del 2%, raggiungendo i 45,6 miliardi di franchi svizzeri. Le vendite dei farmaci Covid-19 sono state generalmente inferiori (con un calo di circa 0,5 miliardi di franchi svizzeri). La divisione diagnostica ha aumentato le vendite del 3%, raggiungendo i 17,7 miliardi di franchi svizzeri. L'ampio portafoglio di test Covid-19 di Roche ha generato vendite per un totale di 4,1 miliardi di franchi nel 2022.

"Nel 2022 abbiamo ottenuto buoni risultati, anche se la domanda di prodotti Covid-19 è diminuita, come previsto", afferma Severin Schwan, ceo di Roche. "L'attività diagnostica di base - aggiunge - e i nostri nuovi farmaci hanno continuato a registrare una forte crescita. Per l'anno in corso prevediamo una solida crescita di fondo in entrambe le divisioni, che compenserà ampiamente l'ulteriore significativo calo delle vendite di circa 5 miliardi di franchi svizzeri dei prodotti Covid-19". (ANSA).