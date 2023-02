Borsa:Europa positiva attende Wall Street e Bce,Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Le Borse europee si muovo in terreno positivo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Nel Vecchio continente l'attenzione si focalizza sulla riunione della Bce e la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Sul fronte valutario l'euro resta tonico a 1,1 sul dollaro. In rialzo anche l'oro che si attesta a 1.956 dollaro l'oncia (+1,5%).

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Avanzano Francoforte e Madrid (+1,5%), Milano (+1%), Parigi (+0,5%) e Londra (+0,6%). I listini sono sostenuti dai tecnologici (+3,7%) e dal comparto immobiliare (+3,2%). Bene anche le auto (+1,8%), dopo i dati delle immatricolazioni di gennaio.

Salgono le utlity (+0,2%), con il gas che scende a 57 euro al megawattora (-3,4%). Poco mossa l'energia (-0,04%), con il petrolio stabile. Il Wti sale a 76,5 dollari al barile (+0,1%) e il Brent a 82,8 dollari (-0,02%).

Tengono le banche e le assicurazioni (+0,1%), con la prospettiva di ulteriori rialzi dei tassi. In calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 197 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,2% (-7 punti).

A Piazza Affari non si arresta la corsa di Tim (+8,7%), dopo l'offerta di Kkr. Brilla Amplifon (+5,6%) che sale sopra i 27 euro. Avanzano anche Stm (+3,2%), Moncler e Recordati (+2,4%).

Cresce Mfe con le azioni di tipo A in aumento sale del 3% e quelle di tipo B dell'1,9%. In fondo al listino Tenaris (-1,6%) e Leonardo (-1%). Male anche Cnh (-0,7%), nel giorno dell'annuncio dell'addio a Piazza Affari, ed Eni (-0,7%).

