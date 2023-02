Borsa: Milano mostra i muscoli (+1,1%), vola Tim

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La Borsa di Milano (+1,1%) mostra i muscoli e indossa la maglia rosa in Europa. A Piazza Affari vola Tim con il titolo che sale dell'11% a 0,29 euro, ai massimi da maggio 2022, dopo l'offerta di Kkr. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 195 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,19%.

Nel listino principale corrono Stm (+2,9%) e Nexi (+1,8%).

Bene anche le utility, con il prezzo del gas in calo. Salgono Italgas (+1,3%), Enel (+1,1%) e Erg (+0,5%). Tonica Stellantis (+1,8%), dopo i dati di immatricolazione di gennaio.

Tra le banche svetta Unicredit (+1,7%). Positive anche Banco Bpm (+0,6%), Intesa (+0,5%) e Bper (+0,2%). Piatta Mps (+0,01%).

In calo l'energia con Tenaris (-1,2%), Eni (-0,4%) e Saipem (-0,2%). (ANSA).