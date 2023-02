Bce: Lagarde, rialzi non terminano dopo marzo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "No, no, no": così la presidente della Bce Christine Lagarde sull'ipotesi che la Bce, dopo un terzo rialzo consecutivo dei tassi d'interesse anticipato per il mese di marzo, possa aver terminato con la stretta sul costo del denaro.

Lagarde ha spiegato che dopo marzo "dovremo valutare" i dati economici. Sul prossimo rialzo da mezzo punto a marzo, la presidente della Bce ha spiegato che "è ciò che intendiamo fare, è una parola forte anche se non un impegno irrevocabile o assoluto", ma "nessuno deve dubitare" della determinazione della Bce a riportare l'inflazione al 2%. (ANSA).