Bce, attesa per la stretta dopo la decisione della Fed

Attesa oggi per la stretta della Bce dopo quella di ieri della Fed. Francoforte nella seconda metà del 2022 ha alzato i tassi di 2,5 punti percentuali nel tentativo di placare la corsa dei prezzi, schizzati al 10,6% in ottobre.

La stima flash di Eurostat per Eurolandia indica un'inflazione in calo dal +9,2% di dicembre al +8,5% di gennaio, un valore comunque quattro volte superiore all'obiettivo del 2% dell'Eurotower.

Proprio per questo l'attesa è per un nuovo rialzo dei tassi di interesse: gli analisti scommettono su un aumento dello 0,50%, seguito almeno da un'altra stretta della stessa entità in marzo. Una Bce quindi falco anche a fronte di un mercato del lavoro che si mostra resiliente. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato in dicembre è rimasto invariato al 6,6%, ai minimi dal 1995.