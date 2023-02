++ Borsa: Europa chiude con un balzo, Francoforte +2,2% ++

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Seduta in deciso rialzo per le Borse europee che scommettono sull'avvicinarsi della fine del ciclo rialzista della Bce, a cui mancherebbero 50/100 punti base per arrivare al picco dei tassi. "Sembra evidente che il picco del ciclo dei rialzi sarà nella fascia tra il 3 e il 3,5% per il tasso di deposito della Bce. Ma è difficile avere una visione precisa al momento", commenta Sylvain Broyer, capo economista Emea di S&P Global Ratings.

Francoforte ha terminato le contrattazioni in progresso 2,16% a 15.509 punti, Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,26% a 7.166 punti mentre Londra è salita dello 0,76% a 7.820 punti. (ANSA).