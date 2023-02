La manifattura italiana torna a crescere, indice pmi a 50,4

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Il comparto manifatturiero italiano torna ad espandersi a gennaio. Dopo sei mesi consecutivi di risultati inferiori a 50, livello sotto il quale l'attività economica si contrae, l'indice Pmi di S&P Global è salito a gennaio a quota 50,4, dal 48,5 di dicembre, segnando il dato migliore da giugno 2022.

Per S&P Global si vedono "segnali di stabilizzazione": "la produzione è ritornata a crescere leggermente, gli ordini sono diminuiti ad un livello molto inferiore e il livello occupazione è aumentato ancora una volta. Le previsioni sull'attività futura sono aumentate notevolmente dalla fine del 2022, mentre l'inflazione dei costi è sprofondata al livello più basso in quasi due anni e mezzo".

S&P Global evidenzia inoltre come "l'ottimismo" delle aziende si sia "fortemente rafforzato" a gennaio, toccando "il livello più alto da febbraio 2022". "Le aziende hanno segnalato speranze di una ripresa economica, e una previsione generale di un contesto economico più stabile nei prossimi mesi".

"A gennaio l'economia manifatturiera italiana è ritornata ad espandersi e, nonostante modesta e generalmente indicativa di un settore ancora stagnante, in un contesto di deterioramento drammatico probabilmente causato da un inverno rigido e possibili carenze energetiche, è difficile non osservare gli ultimi dati con una luce positiva", ha dichiarato Paul Smith, Economics Director di S&P Market Intelligence. (ANSA).