Iccrea: Fitch migliora rating a BB+

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Fitch migliora di due notch il rating del gruppo Bcc Iccrea e di Iccrea Banca da "BB-" a "BB+" (lungo termine) con outlook "Stabile". Lo si legge in una nota secondo cui l'upgrade " riflette il continuo e significativo miglioramento del Gruppo nella qualità degli asset grazie al proseguimento nell'attuazione della strategia di riduzione del rischio e del piano di cessione di crediti deteriorati. Inoltre, è stato apprezzato il rafforzamento patrimoniale con il mantenimento di solidi livelli di liquidità, nonché i progressi in termini di miglioramento del modello operativo e di business".

L'outlook ''Stabile'' riflette l'aspettativa che il gruppo possa essere in grado di far fronte e gestire potenziali deterioramenti della qualità degli asset e della capitalizzazione, anche in considerazione delle prospettive economiche incerte dell'attuale contesto di mercato.

Secondo Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca "il percorso intrapreso dal gruppo possa portare ad un ulteriore miglioramento del giudizio delle agenzie di rating". (ANSA).