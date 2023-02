Confartigianato: 'Allarme lavoro donne, siamo ultimi in Ue'

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "L'Italia non sostiene il lavoro femminile", avverte Confartigianato, indicando che "siamo all'ultimo posto nell'Ue per il tasso di occupazione, pari al 58,1%, delle donne tra 25 e 49 anni in coppia con figli a carico e il 71,2% dei Neet under 35 è rappresentato da 651mila giovani donne che non studiano, non lavorano e non cercano occupazione".

Un "allarme" che emerge da un report di Confartigianato presentato alla Convention di Donne Impresa Confartigianato, che rappresenta le piccole imprese guidate da donne e si svolge oggi a Roma. "Serve una svolta nelle politiche per il lavoro femminile. Basta con gli interventi-spot", sottolinea la presidente di Donne Impresa Confartigianato, Daniela Biolatto.

Con la crisi Covid prima e la crisi dell'energia ora, "tra il 2019 e il 2022 il lavoro indipendente femminile è diminuito del 5,8%" (ANSA).