Borsa: Milano resiste in rialzo (+0,45%), bene Mediaset e Bper

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Resiste in territorio positivo Piazza Affari (Ftse Mib +0,45%), con l'indice Pmi manifatturiero italiano migliore delle stime a 50,4 punti in gennaio. Si attesta a 199 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 4,8 punti al 4,231% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,248%.

In luce Mediaset ( Mfe A +2,63%) dopo l'avvio della fusione con la Spagna. Seguono Bper (+2,42%), Unipol (+2,15%), Iveco (+2%), Amplifon (+1,86%), Interpump (+1,67%), Pirelli (+1,46%) ed Erg (+1,45%). Acquisti anche su Intesa (+1,29%), in vista dei conti attesi venerdì, mentre Unicredit (+1,21%) li ha diffusi nella vigilia. Gira in rialzo Banco Bpm (+1,12%), seguono Cnh (+0,84%) ed Mps (+0,82%), che si sgonfia dopo aver guadagnato anche il 5%. Caute Moncler (+0,63%), Stellantis ed Stm (+0,48%).

Pochi i segni meno, limitati a Enel (-1,.34%), Tenaris (-1,17%), Recordati (-1,15%), Eni (-0,99%), Ferrari (-0,48%) e Diasorin (-0,38%) . Tra i titoli a minor capitalizzazione corrono Ovs (+16,08%) all'indomani dei conti, Giglio (+5,84%), Eprice (+5%) e I Grandi Viaggi (+4,36%). Sotto pressione Conafi (-2,44%), contrastate la Lazio (-1,84%) e la Juventus (+2,97%).

(ANSA).