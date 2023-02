Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, vola Ovs

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Seduta in rialzo per la Borsa di Milano ma con lo sguardo alle banche centrali. Sul Ftse Mib (+0,39% a 26.703 punti) in testa il credito mentre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso poco mosso a 200 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,28%.

Le banche hanno beneficiato anche di un report di Ubs con Bper in testa (+3,3%) e raccomandata a 'buy'. Unicredit tiene i 18 euro (+1,10%) dopo gli utili record. In luce anche Intesa Sanpaolo (+1,78%), in attesa dei conti venerdì. Tra gli altri bene Generali (+1,6%), St (+2,5%).

In fondo al listino Recordati (-2,54%) e l'energia con Enel (-2,19%) . Quest'ultima sui timori di discontinuità al vertice riassunti da un report diMorgan Stanley. Sempre nel comparto vendite su Tenaris (-2,15%) ed Eni (-2,05%). Fuori dal paniere principale brilla Ovs (+13,6%) in scia ai conti sopra le attese e a stime positive sul 2023. (ANSA).